Frankreich senkt Wachstumsprognose - „Gelbwesten“-Proteste belasten

Paris (APA/Reuters) - Auch in Frankreich breitet sich Konjunkturpessimismus aus. Finanzminister Bruno Le Maire kappte am Dienstag die Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr von 1,7 auf 1,4 Prozent. Diese Schätzung werde er der EU-Kommission bei der Vorlage des jährlichen Stabilitätsprogramms übermitteln, das in der Regel im April ansteht.

Allein die teils gewaltsamen Anti-Regierungsproteste der sogenannten „Gelbwesten“-Bewegung hätten das Wachstum im vergangenen und in diesem Jahr kurzfristig um 0,2 Prozentpunkte geschmälert, sagte Le Maire bei einer Anhörung im Rechts- und Wirtschaftsausschuss des Senats in Paris.

Die deutsche Bundesregierung hatte bereits im Jänner ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum von zuvor 1,8 auf 1,0 Prozent fast halbiert. Die Wirtschaftsweisen als ihre Berater sind noch skeptischer und senkten ihre Prognose am Dienstag noch weiter von 1,5 auf 0,8 Prozent. Dabei warnten Sie warnten insbesondere wegen der Brexit-Unsicherheiten und den von US-Präsident Donald Trump angefachten Handelskonflikte vor einer stärkeren Konjunkturabkühlung.

Für Österreich hatten Wifo und IHS im vergangenen Dezember für 2019 noch ein Wirtschaftswachstum von 2,0 bzw. 1,7 Prozent prognostiziert. Ende März veröffentlichen die heimischen Wirtschaftsforscher ihre aktualisierte Prognose.