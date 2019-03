EVP-Streit - Orban kommt zu Sitzung nach Brüssel

Brüssel/Budapest (APA) - Im Streit um einen möglichen Ausschluss seiner Regierungspartei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei (EVP) wird Ungarns Premier Viktor Orban am morgigen Mittwoch selbst zur Sitzung nach Brüssel reisen. Wie es in EVP-Kreisen weiter hieß, wird auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Brüssel erwartet.

Orban sei nach bisherigem Stand der einzige Regierungschef bei der EVP-Sitzung, hieß es weiter. Mehrere Orban-kritische EVP-Parteien würden hochrangig vertreten sein. Orban habe zudem für 19 Uhr am Mittwoch einen Saal für eine Pressekonferenz im Europäischen Parlament reservieren lassen.

Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz nimmt wegen Terminen in Österreich nicht an der Sitzung des Vorstands der Europäischen Volkspartei zum weiteren Umgang mit der in Ungarn regierenden, rechtskonservativen Fidesz von Premier Viktor Orban teil.