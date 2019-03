Brennendes Flugzeug auf Airport in Teheran 1

Teheran (APA/Reuters) - Auf dem Flughafen Mehrabad in Teheran ist ein Flugzeug in Brand geraten. Rund 50 Passagiere befanden sich noch an Bord, während die Löscharbeiten weitergingen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf den Chef der Einsatzkräfte. Etwa 50 Fluggäste hätten in Sicherheit gebracht werden können.