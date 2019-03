Tennis: Damen-Auftaktspiele wegen Regens verschoben

Miami (APA/dpa) - Beim WTA-Premier-Tennis-Turnier in Miami haben die ersten Erstrundenspiele am Dienstag nicht wie geplant stattfinden können. Regen machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. In Miami spielen auch die Herren. ÖTV-Star Dominic Thiem hat zu Beginn ein Freilos und bekommt es nicht vor Freitag in der zweiten Runde mit dem Italiener Matteo Berrettini oder dem Polen Hubert Hurkacz zu tun.