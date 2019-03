Flieger-Anbieter Tschechien hat Verständnis für Entscheidungsprozess

Wien (APA) - Tschechien, das am Dienstag sein Angebot von Trainingsjets für die Luftraumüberwachung bekräftigt hat, hat Verständnis für den Entscheidungsfindungsprozess in Österreich. „Angesichts dessen, wie groß und strategisch eine solche Investition ist, habe ich volles Verständnis und kann nachvollziehen, dass man hier bedacht vorgeht“, sagte der tschechische Verteidigungsminister Lubomir Metnar.

Die Bundesregierung will erst Mitte des Jahres und nach dem Eurofighter-Untersuchungsausschuss über die Nachfolge für die in die Jahre gekommenen Saab 105 entscheiden. Das konkrete Angebot der tschechischen Firma Aero Vodochody für Unterschallflugzeuge wollte Metnar im Gespräch mit der APA nicht darlegen. Auch ging er nicht auf die möglichen Lieferfristen ein. „Sollte es zum Interesse an unserem Angebot bezüglich Übungsflieger L39-NG kommen, das 2018 unterbreitet wurde, dann würde es natürlich von konkreten Verhandlungen abhängen. Dann würde man auch den Zeitraum definieren.“

Was aber laut Metnar im Angebot enthalten ist, sei die Möglichkeit zur Ausbildung von Piloten sowie auch Bodentruppen in Tschechien. „Das ist ein Teil des Projekts, das wir 2018 angeboten haben.“ Sein Sprecher verwies auf die tschechischen Staatsunternehmen LOM Praha bzw. CLV Pardubice, wo tschechische Piloten ihre Trainings absolvieren.

Metnar betonte, dass es sich im Fall eines Deals um eine Vereinbarung zwischen Regierungen handle. „Den Vorteil eines Auftrags von Regierung zu Regierung sehe ich darin, dass es eine transparentere, einfachere und effektivere Form ist, wenn ein Staat mit der Garantie der Regierung von einem anderen Staat kauft, als das bei einer klassischen Ausschreibung der Fall wäre.“

Die militärische Kooperation zwischen dem NATO-Mitglied Tschechien und dem neutralen Österreich bezeichnete Metnar als „sehr gut“ und „auf sehr hohem Niveau“. Der tschechische Verteidigungsminister verwies auf die Zusammenarbeit im Rahmen der Zentraleuropäischen Verteidigungskooperation (CEDC), an der auch Tschechien beteiligt ist. Bei der gemeinsamen Übung 2017 seien die Maßnahmen und Technik zum Schutz der EU-Außengrenze geübt worden. An der nächsten Übung im Oktober 2019 in Ungarn werde sich die tschechische Armee beteiligen.

Mehr als offen ist Metnar auch für eine Kooperation im Rahmen der EU-Militärkooperation PESCO. Eine solche sei „schon ziemlich real“, sagte er im Hinblick auf das Projekt zur atomaren, biologischen und chemischen (ABC)-Abwehr, an dem Österreich federführend beteiligt ist. Hier habe Tschechien aktuell Beobachterstatus. Es würden neue und effektive Plattformen für engere Kooperation gesucht.

Tschechien hat derzeit mehr als 300 Soldaten in Afghanistan stationiert. Gefragt nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Truppen aus Afghanistan abzuziehen, verwies Metnar auf die laufenden politischen Gespräche zwischen den USA und Afghanistan. Das Ergebnis der Verhandlungen sei abzuwarten, „davon wird eigentlich alles abhängen“. Doch der Minister betonte: „Sollte es tatsächlich zum Abzug der Truppen der USA aus Afghanistan kommen, dann wird es zum Abzug auch unserer Truppen kommen.“

(Das Gespräch führte Alexandra Demcisin/APA)