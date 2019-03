Trotz Sperrlinie überholt: Vier Verletzte bei Unfall im Pinzgau

Maishofen (APA) - Trotz Sperrlinie und Überholverbots hat am Dienstagabend in Maishofen (Pinzgau) ein 20-Jähriger aus Saalfelden auf der B311 mit seinem Auto ein langsam fahrendes Fahrzeug überholt. Dabei prallte sein Wagen frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 21-Jährigen aus Bruck an der Glocknerstraße. Beim Zusammenstoß wurden die beiden Lenker und zwei Beifahrerinnen verletzt, berichtete die Polizei.

Der 21-Jährige und seine 17-jährige Beifahrerin aus Bruck erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in die Krankenhäuser Schwarzach und Zell am See gebracht, wo sie operiert wurden. Der 20-Jährige und eine 26-jährige Saalfeldnerin, die am Beifahrersitz saß, zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide Autos wurden beim Crash total beschädigt.