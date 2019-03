Leverkusen (APA/AFP) - Nach dem erneuten Glyphosat-Urteil in den USA ist die Bayer-Aktie an der Börse in Frankfurt eingebrochen. Das Papier stürzte Mittwochfrüh um mehr als 10 Prozent ab. Die Jury eines US-Bundesgerichts in San Francisco hatte am Dienstag befunden, dass das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup des zu Bayer gehörenden US-Herstellers Monsanto zur Krebserkrankung eines Klägers beigetragen habe.

~ ISIN DE000BAY0017 WEB http://www.bayer.de/ ~ APA077 2019-03-20/09:23