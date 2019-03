Steirer stahl aus Pkw Schrotgewehre und Bankomatkarte - festgenommen

St. Peter-Freienstein (APA) - Ein 42-jähriger Obersteirer ist festgenommen worden, weil er in der Nacht auf Dienstag aus einem Pkw zwei Schrotgewehre und eine Bankomatkarte gestohlen hat. Im Zuge der Ermittlungen wurde die Polizei auf ihn aufmerksam. Bei der Hausdurchsuchung wurden erst gestohlene Munition, dann die Bankomatkarte und schließlich die beiden Gewehre gefunden. Der Mann wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht.

Bei dem in St. Peter-Freienstein im Bezirk Leoben abgestellten Pkw waren zwischen Mitternacht und 6.30 Uhr drei Scheiben eingeschlagen worden. Der vorerst unbekannte Dieb nahm die Waffen, Munition, Bankkarte und einige Unterlagen aus dem Auto mit, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Durch Hinweise kamen Ermittler der Inspektion Trofaiach auf den 42-Jährigen. An seiner Wohnadresse - der Mann war nicht zuhause - entdeckten die Polizisten eine Schachtel mit gestohlener Schrotmunition. Bei der folgenden Hausdurchsuchung wurden die Bankomatkarte, die Unterlagen und weitere Munition gefunden. Als der Obersteirer dann nach Hause kam, wartete die Polizei schon. Die beiden Waffen hatte er bei sich. Der Mann gab den Diebstahl zu. Weitere Erhebungen ergaben, dass er auch drei Mal Zechprellereien in verschiedenen Lokalen in Leoben begangen hatte.