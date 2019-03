Europas Leitbörsen mehrheitlich im Minus - Bayer-Aktie rutscht ab

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch im Frühhandel mehrheitlich im Minus gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit minus 0,29 Prozent bei 3.398,99 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel 0,64 Prozent auf 11.713,23 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,08 Prozent auf 7.329,60 Punkte.

Auf Unternehmensebene zog die Bayer-Aktie mit einem Kurseinbruch in Höhe von fast zwölf Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Eine schwere Schlappe in einem richtungweisenden Glyphosat-Prozess in den USA hat der zuletzt ein wenig aufgehellten Laune der Bayer-Aktionäre einen herben Dämpfer versetzt. Die Angst vor Milliardenrisiken kocht wieder hoch.

So befand eine Geschworenen-Jury in San Francisco einstimmig, dass der Unkrautvernichter Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung des Klägers Edwin Hardeman gewesen sei. Der Prozess geht nun in eine zweite Phase, in der die Haftungsfrage geklärt wird. Dabei geht es auch darum, ob der zu Bayer gehörende US-Hersteller Monsanto über Risiken hinwegtäuschte und wie hoch der mögliche Schadenersatz ausfallen könnte.

In London sprangen die Aktien des Satelliten-Betreibers Inmarsat um mehr als 16 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat Gespräche über eine Übernahme durch ein Finanzkonsortium in Höhe von 3,3 Mrd. US-Dollar in bar begonnen.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich will nach der Rückkehr zu einem Milliardengewinn im laufenden Jahr noch etwas höher hinaus. Der Überschuss solle 2019 etwa 2,5 Milliarden Euro erreichen, kündigte der DAX-Konzern überraschend am Dienstag kurz nach Börsenschluss in München an. Im Frühhandel reagierte die Aktie mit minus 1,6 Prozent. Analysten hatten anscheinend mehr erwartet.

Der Darmstädter Merck-Konzern und sein US-Partner Pfizer haben eine wichtige Krebsstudie abgebrochen. Der in der fortgeschrittenen Phase III Studie ermittelte Nutzen rechtfertige eine Weiterführung nicht, teilten die Pharmakonzerne mit. Die Merck-Titel verbilligten sich leicht um 0,3 Prozent.

