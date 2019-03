Brexit - EU-Gipfel wartet auf May-Antrag für Verlängerung

Brüssel/London (APA) - Die Situation rund um den in neun Tagen angesetzten Austritt der Briten aus der EU ist weiterhin völlig unklar. In EU-Ratskreisen hieß es Mittwochvormittag, dass bisher kein Antrag der britischen Premierministerin Theresa May auf Verlängerung eingetroffen sei.

Der EU-Gipfel beginnt Donnerstag ab 15.00 Uhr mit dem Treffen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs zum Brexit. Dabei werde erwartet, dass May zuvor den Länderchefs einen Antrag auf Verlängerung vorlegen und erklären werde. Jedenfalls hoffe man darauf, hieß es in EU-Ratskreisen in Brüssel.

Es gebe auch bisher vonseiten Großbritanniens keinerlei Information über das weitere Vorgehen in Sachen Brexit. Jedenfalls werde eine Klärung zumindest während des EU-Gipfels am Donnerstag erwartet. Auf der Tagesordnung stehe aber auch eine Debatte der Vertreter der verbleibenden 27 EU-Staaten für den Fall eines No Deal, wurde erklärt.