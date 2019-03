Gewinn von Skoda Auto 2018 gesunken

Mlada Boleslav (APA) - Der im mittelböhmischen Mlada Boleslav (Jungbunzlau) ansässige Pkw-Hersteller Skoda Auto hat im Vorjahr weniger Gewinn, aber mehr Umsatz erzielt. Der Nettogewinn der VW-Tochter sank um 9 Prozent auf 28,89 Mrd. Kronen (1,13 Mrd. Euro). Die Erlöse stiegen um 2 Prozent auf einen Rekordwert von 416,7 Mrd. Kronen, teilte der größte Pkw-Hersteller in Tschechien am Mittwoch mit.

Laut Skoda-Auto-Vorstandschef Bernhard Maier wurden die Ergebnisse durch hohe Investitionen in neue Technologien, den Übergang zum neuen Standard bei den Abgasmessungen sowie geopolitische Faktoren wie den Handelskrieg zwischen den USA und China und den bevorstehende Brexit beeinflusst.

Skoda Auto habe 2018 über 500 Mio. Euro in seine Betriebe in Tschechien investiert. In den kommenden vier Jahren sollen die Investitionen rund 2 Mrd. Euro ausmachen. Bis 2022 will Skoda Auto über 30 neue Modelle vorstellen, wovon mehr als 10 zum Teil oder völlig elektrifiziert sein sollen, hieß es.

