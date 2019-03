Staffelübergabe am EuGH: Auf Maria Berger folgt Andreas Kumin

Luxemburg/Brüssel/Wien (APA) - Nach fast zehnjähriger Tätigkeit als EU-Richterin übergibt Maria Berger am heutigen Mittwoch ihr Amt an ihren Nachfolger Andreas Kumin. Anlässlich des Wechsels findet eine feierliche Sitzung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg statt. Kumin wurde mit Beschluss der EU-Staaten bereits am 6. März für die Zeit bis 6. Oktober 2024 zum Richter am EuGH ernannt.

Kumin war von 2005 bis zuletzt Leiter der Abteilung für Europarecht im Außenministerium. Seit 2014 war er auch Professor am Institut für Europarecht der Universität Graz. Die ehemalige Justizministerin und frühere SPÖ-Europaabgeordnete Berger hatte die Position als EuGH-Richterin im Oktober 2009 von Peter Jann übernommen, der seine Tätigkeit damals zur Halbzeit seines Mandats beendete.

~ WEB http://curia.europa.eu/ ~ APA159 2019-03-20/10:53