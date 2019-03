42-jähriger Schauspieler im Raum Perchtoldsdorf vermisst

Perchtoldsdorf (APA) - Der 42-jähriger Schauspieler Matthias Messner wird im Raum Perchtoldsdorf vermisst. Der gebürtige Südtiroler sagte Sonntagnachmittag seinen Mitbewohnern, dass er spazieren gehen würde und tauchte danach nicht mehr in der WG auf. Er war nahe zur Wiener Stadtgrenze alleine ohne Jacke, Schlüssel, Handy und Geldbörse unterwegs. Seit Montag sucht die Exekutive nach dem Mann, bestätigte die Polizei.

Messner ist 1,84 Meter groß und wiegt etwa 75 Kilo. Er hat dunkelbraune Haare sowie braune Augen und trägt einen Drei-Tages-Bart. Zum Zeitpunkt des Verschwindens hatte der Schauspieler einen grünen oder braunen Pulli an und eine dunkle Hose. Am Montagnachmittag hätten die Proben zu einem neuen Stück beginnen sollen, Messner erschien aber nicht. Verwandte und Freunde machen sich große Sorgen. Die Polizei hat am Montag und Dienstag mit Hubschraubern und Wärmebildkameras nach ihm gesucht, bisher ohne Erfolg, sagte Sprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Hinweise auf den Verbleib des 42-Jährigen werden an jede Polizeidienststelle erbeten.

Freunde treffen sich am Dienstagnachmittag zu einer privaten Suchtaktion in der Gegend. Treffpunkt ist um 15.00 Uhr in der Salitergasse 42 in Perchtoldsdorf.

(S E R V I C E - Die Suchmeldung über Facebook ist unter http://go.apa.at/iDycIV79 abrufbar.)