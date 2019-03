Artenvielfalt und Insektenschutz - Grüne Burgenland starten Petition

Eisenstadt (APA) - Die burgenländischen Grünen haben nach dem Vorbild ihrer Kollegen in Oberösterreich eine Petition für Artenvielfalt und Insektenschutz gestartet. Konkret wird darin die Umsetzung eines umfassenden Maßnahmenprogramms gefordert, sagte Landessprecherin Regina Petrik am Mittwoch. Unterstützt wird die Petition auch von Landesumweltanwalt Michael Graf.

„Burgenland blüht auf“ lautet die bis Mitte Juni auf https://www.openpetition.eu/ laufende Petition, die sich an die Landesregierung, Bundesregierung und an die EU-Kommission richtet. Bei der Formulierung habe man die gleiche gewählt wie die Kollegen in Oberösterreich, die Mittwochfrüh mehr als 10.200 Unterschriften gesammelt hatten. Der Grund sei, „damit wir uns dann gemeinsam mit allen gesammelten Unterschriften an die Bundesregierung und an die EU-Kommission wenden können“, erläuterte Petrik.

Laut der Landessprecherin geht es „auch um die Vielfalt, die wieder mehr forciert werden muss. Diese Petition fordert auf, alles zu tun, um das Sterben von Bienen, Vogel, Schmetterlingen etc. zu stoppen“, so Petrik. Zu den zehn Forderungen zählen neben der schrittweisen Verringerung des Pestizideinsatzes und dem Verbot von Bienengiften u.a. die europaweite Extensivierung der Landwirtschaft, der sorgsame Umgang mit Flächenreserven und verstärkte Bildung über Artenvielfalt sowie weniger Lichtverschmutzung.

Petrik zeigte sich erfreut, dass man mit dem Umweltanwalt einen ersten prominenten Unterstützer gefunden habe. „Ich kann diese Petition wirklich mit gutem Gewissen unterstützen“, meinte Graf bei einer Pressekonferenz. Generell sei das Ziel laut der Grünen Landessprecherin, 2.000 Unterschriften zu sammeln. Petrik sprach von einer „durchaus überparteilichen Angelegenheit“.

