Brexit - Tajani: Bürgerrechte sind mit oder ohne Deal unantastbar

Brüssel/London (APA) - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat den Schutz der Bürgerrechte als unantastbar bezeichnet - mit oder ohne Brexit-Deal. Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag sagte Tajani, es lebten mehr als 3,5 Millionen Europäer in Großbritannien und mehr als eine Million Briten in den 27 EU-Staaten. Deren Probleme „sind unsere Top Priorität“.

Das Europaparlament habe sich immer für den Schutz der Rechte dieser Bürger eingesetzt und werde das umso kraftvoller gerade jetzt weiter tun. In dem ausverhandelten Austritts-Vertrag zwischen der EU und Großbritannien seien die Bürgerrechte geschützt. Deswegen „hoffen wir auf eine positive Lösung, die gefunden wird, auch wenn dies in letzter Minute passiert, um zu vermeiden, dass Großbritannien ohne Vereinbarung die EU verlässt“, so Tajani.

