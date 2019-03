Europas Leitbörsen zu Mittag schwach - Bayer-Aktie bricht 12,5% ein

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwochmittag schwach gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 fiel 0,62 Prozent auf 3.387,96 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.10 Uhr mit 11.629,01 Punkten und einem satten Minus von 1,35 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London ging um etwas moderatere 0,11 Prozent zurück und steht nun bei 7.315,69 Stellen.

Als Belastung machten Börsianer die Befürchtung aus, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht so schnell beigelegt werden kann wie zunächst erhofft. Denn vor einem möglichen Abkommen zwischen den beiden Ländern soll es laut einem Pressebericht erst erneut eine Verhandlungsrunde hochrangiger Delegationen geben.

Zudem warten die Anleger auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Abend. Die Fed wird voraussichtlich ihren abwartenden Kurs bestätigen. Fraglich sei, ob die anstehenden Zins- und Konjunkturprojektionen des geldpolitischen Ausschusses die Tür für weitere Leitzinsanhebungen in diesem Jahr ganz schließen.

Auf Unternehmensebene zog die Bayer-Aktie mit einem Kurseinbruch in Höhe von 12,5 Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern musste im Streit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup in den USA eine weitere Schlappe einstecken. Eine Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco befand, dass der Unkrautvernichter mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung des Klägers Edwin Hardeman gewesen ist.

Die BMW-Aktien gerieten nach einem trüben Ausblick unter Druck. Der bayrische Autobauer geht auch im laufenden Jahr von einem schwachen Kerngeschäft aus und will Milliarden sparen. Die Aktien bremsten klare 4,5 Prozent.

In Zürich verbilligten sich die Papiere der UBS 2,1 Prozent. Die Schweizer Großbank stellt die Anleger auf ein schwaches erstes Quartal ein. Das Geschäftsumfeld im Investmentbanking sei für ein Auftaktquartal so schlecht wie selten zuvor in der jüngeren Vergangenheit, sagte Bankchef Sergio Ermotti bei einer Investorenkonferenz in London.

In London sprangen die Aktien des Satelliten-Betreibers Inmarsat um beachtliche fast 18 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat Gespräche über eine Übernahme durch ein Finanzkonsortium in Höhe von 3,3 Mrd. US-Dollar in bar begonnen.

Unter den Schlusslichtern im „Footsie“ verloren die Aktien von Kingfisher 1,8 Prozent. Die Unternehmenschefin hatte ihren Rücktritt angekündigt, da der Umstrukturierungsplan der Baumarktkette bisher nicht gegriffen hat.

