Wiener Börse (Mittag) - ATX weitet Verluste im Mittagshandel aus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, zu Mittag bei moderatem Volumen mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.047,31 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 30,07 Punkten bzw. 0,98 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -1,21 Prozent, FTSE-100/London -0,14 Prozent und CAC-40/Paris -0,16 Prozent.

Bereits in der Früh hatte sich vor der Fed-Zinsentscheidung am Abend ein impulsarmer handel abgezeichnet. Die Vorgaben aus Übersee waren unklar ausgefallen und die Hoffnung auf eine rasche Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat sich zuletzt zerstreut.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten blieben im Verlauf Mangelware. Vonseiten der heimischen Konjunktur gab es ein positives Signal. So ist im vergangenen Jahr die Arbeitslosigkeit in Österreich zurückgegangen. Im Jahr 2018 waren durchschnittlich 220.100 Menschen arbeitslos, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Im Jahr davor waren es im Schnitt noch 247.900 Personen gewesen.

Geschäftszahlen werden erst wieder am Donnerstag veröffentlicht. Dann werden der Impfstoffkonzern Valneva und der Versicherungskonzern Vienna Insurance Group (VIG) Ergebnisse für das Jahr 2018 vorlegen. Die Valneva-Stämme notierten zu Mittag prozentuell unverändert bei 3,47 Euro. Für den VIG-Kurs ging es um 2,58 Prozent auf 21,92 Euro abwärts. Die Papiere des Versicherers rutschten damit auf den letzten Platz im ATX. Noch schwächer tendierten noch die Zumtobel-Titel, die um 3,07 Prozent auf 6,15 Euro nachgaben.

Am Freitag wird auch der Gummi- und Kautschukverarbeiter Semperit sein Jahresergebnis 2018 präsentieren. Der Semperit-Kurs stieg um 0,63 Prozent auf 12,70 Euro. Deutlich fester zeigten sich die Anteilsscheine vom Flughafen Wien. Die Papiere des Flughafenbetreibers konnten ihre Gewinne vom Vormittag auf 1,46 Prozent auf 38,15 Euro ausweiten. Anfang der Woche hatte der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) mitgeteilt, dass Einsprüche von Anrainern gegen die dritte Piste am Flughafen in Schwechat abgelehnt wurden. Damit ist der Weg für den Ausbau des Flughafens frei.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.078,84 Punkten, das Tagestief lag gegen 10.30 Uhr bei 3.045,73 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,86 Prozent tiefer bei 1.539,53 Punkten. Im prime market zeigten sich 13 Titel mit höheren Kursen, 20 mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.123.794 (Vortag: 1.021.264) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 29,10 (26,20) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 162.277 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,27 Mio. Euro entspricht.

