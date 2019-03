Wiener Rentenmarkt zu Mittag ohne klare Richtung

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Mittwoch, zu Mittag uneinheitlich tendiert. Während die dreißigjährigen Bundesanleihen moderate Kursgewinne verbuchten, büßten die fünfjährigen leichte Kursverluste ein. Bei den zehn- und zweijährigen Benchmarkanleihen gab es am Vormittag keine Veränderung zum Vortag.

Für Anleger dürften heute hauptsächlich die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) von Interesse sein. Diese werden am Abend bekanntgegeben. „Mit einer Veränderung des Zinsniveaus ist nicht zu rechnen, sodass das Leitzinsband weiterhin bei 2,25 Prozent bis 2,50 Prozent liegen wird“, schreiben die Analysten der Helaba.

Datenseitig standen am Vormittag die Erzeugerpreise aus Deutschland und die britischen Verbraucherpreise auf dem Programm. Diese haben jedoch keine merklichen Impulse gebracht.

Heute um 11.30 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 163,94 um 2 Ticks unter dem letzten Settlement von 163,96. Das bisherige Tageshoch lag bei 164,10, das Tagestief bei 163,84. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 26 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 163.546 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,17 (zuletzt: 1,18) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,40 (0,40) Prozent, die fünfjährige mit -0,11 (-0,12) Prozent und die zweijährige lag bei -0,49 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 43 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 41 (41) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 31 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 9 (8) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 107,62 107,88 1,17 43 107,53 Bund 29/02 10 0,75 100,93 100,98 0,40 41 101,04 Bund 24/10 5 0,00 109,86 110,03 -0,11 31 110,03 Bund 21/09 2 3,90 109,95 110,00 -0,49 9 110,03 ~