Sänger Peter Maffay will kommendes Jahr auf Jubiläumstour gehen

Kiel (APA/dpa) - Sänger Peter Maffay (69) will im kommenden Jahr für eine Jubiläumstour auf die Bühne zurückkehren. Der Tourauftakt soll am 26. Februar 2020 in der Kieler Sparkassen-Arena erfolgen, wie sein Management am Mittwoch mitteilte. Auf dem Programm stehen 22 deutsche Städte, darunter auch Berlin, Köln und München. Der Kartenvorverkauf soll am 27. März starten.

Vor zwei Jahren hatte Maffay ebenfalls in Kiel seine „MTV Unplugged Tour“ gestartet. Der Musiker feiert in diesem Jahr sein 50. Bühnenjubiläum und seinen 70. Geburtstag. Gemeinsam mit seiner Band hat er ein neues Album aufgenommen. „Wir blicken nicht zurück, wir konzentrieren uns auf das, was uns heute beschäftigt“, wurde der Musiker in einer Pressemitteilung zitiert. Er wolle das Jubiläum „ausgiebig mit einem Album und einer Tour feiern“.

(S E R V I C E - www.maffay.de)