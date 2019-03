Leiche eines 81-Jährigen im Bezirk Horn entdeckt

Altenburg (APA) - Die Leiche eines 81 Jahre alten Wieners ist am Mittwochvormittag in Altenburg (Bezirk Horn) in einem Bach gefunden worden. Der Mann sei in das Gewässer gestürzt und anschließend gestorben, teilte Polizeisprecher Heinz Holub auf Anfrage mit. Anzeichen auf Fremdverschulden gab es demnach keine, es wurde auch keine Obduktion angeordnet. Der 81-Jähriges war seit Dienstagvormittag abgängig.

Bereits am Dienstagabend war nach dem Mann gesucht worden, sagte Holub. Wie auch „Heute“ online berichtete, wurde die Aktion mithilfe einer Hundestaffel am Mittwoch fortgesetzt. Der Fundort der Leiche befand sich der Exekutive zufolge in einem Waldstück.