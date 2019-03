Prozess gegen Ghosn könnte im September starten - Bericht

Tokio (APA/Reuters) - Der Prozess gegen den früheren Nissan-Chef Carlos Ghosn könnte einem Medienbericht zufolge im September in Tokio beginnen. In Vorbereitung auf den Prozess könnte er allerdings schon am 23. Mai zum ersten Mal vor Gericht auftreten, berichtete der Sender NHK am Mittwoch.

Ghosn, der auch Chef von Renault und Mitsubishi war, wird finanzielles Fehlverhalten beim Renault-Partner Nissan vorgeworfen. Auch soll er sein Einkommen nicht vorschriftsgemäß und vollständig angegeben haben. Anfang März war er nach über 100 Tagen unter einer ganzen Reihe von Kautionsbedingungen aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Ghosn wurde als Chef von Nissan, Renault und Mitsubishi entlassen. Er ist jedoch nach wie vor in allen drei Verwaltungsräten. Über eine solche Abberufung haben die Aktionäre zu entscheiden.

