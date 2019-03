Frankfurter Rentenmarkt tendiert schwächer

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gesunken. Die Umlaufrendite stieg von minus 0,01 Prozent am Vortag auf plus 0,01 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Es gab 60 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,45 Prozentpunkten. Dem standen drei Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,01 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 0,1 Millionen Euro.

Top-Thema des Tages ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Am Abend wird von der Federal Reserve zwar keine Änderung des Leitzinses erwartet. Allerdings veröffentlicht die Zentralbank neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Zinsniveau. Es wird damit gerechnet, dass von den bisher signalisierten zwei Zinsanhebungen in diesem Jahr höchstens noch eine verbleibt. Dies entspräche dem abwartenden geldpolitischen Kurs der Fed, der bestätigt werden dürfte.