Vermisste Wienerin auf Bahnhof in Bayern aufgegriffen

Rosenheim/Wien (APA) - Eine von ihrer Familie vermisst gemeldete Wienerin ist am Dienstag am Bahnhof Rosenheim in Bayern aufgegriffen worden. Die 24-Jährige war ohne Fahrschein unterwegs und machte einen verwirrten Eindruck, teilte der Zugbegleiter der Polizei mit. Diese kontrollierte die Passagierin und stellte fest, dass erst am selben Tag eine Vermisstenanzeige zu der Frau aufgegeben worden war.

„Offenbar wusste ihre Familie nicht, warum und wohin sie verschwunden war“, hieß es in einer Aussendung der Bundespolizeiinspektion Rosenheim. Die junge Frau sei zunächst von den Beamten in Schutzgewahrsam genommen worden. Schließlich habe sie aufgrund ihres labilen Zustands in ein Spital gebracht werden müssen.