Ein Stück aus zwei Hörspielen: „In Ewigkeit Ameisen“ vor Uraufführung

Wien (APA) - Realismus am Theater? Nicht mit Wolfram Lotz. „Warum sollten wir hinnehmen, dass die Wirklichkeit über die Bedingungen unseres Lebens entscheidet?“, hat der deutsche Autor vor einigen Jahren in seiner „Rede zum unmöglichen Theater“ gefragt und sogleich proklamiert: „Wenn wir schreiben, fordern wir eine Autonomie von der Welt!“ Die nächste Forderung wird am Freitag im Akademietheater erhoben.

Auf dem Spielplan steht die Uraufführung von „In Ewigkeit Ameisen“. Genau genommen handelt es sich dabei um eine von Regisseur Jan Bosse und Dramaturgin Gabriella Bußacker mit dem Ensemble erarbeitete Collage aus den beiden Hörspielen „In Ewigkeit Ameisen“ und „Das Ende von Iflingen“ aus dem Jahr 2009 sowie aus Teilen des 2006 erschienenen Listengedichts „Fusseln“. Schon einmal hat ein Lotz-Hörspiel auf dem Theater phänomenalen Erfolg gehabt: „Die lächerliche Finsternis“ in der Akademietheater-Uraufführungsinszenierung von Dusan David Parizek (2014) wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen, mit Preisen überhäuft und für die Schauspielerin Stefanie Reinsperger zum Startschuss einer steilen Karriere.

„Ich würde auch theoretisch gerne einfach wieder ein richtiges Theaterstück schreiben, kann ich aber grad nicht. Ich will da nicht schon wieder so doof drüber lamentieren, aber die Dinge fallen mir halt schwer, und dann geht es nicht, wenn es nicht wirklich genau passt - wenn das, was gerade in mir angesagt ist, nicht auch wirklich Theaterstück werden will“, sagt der 1981 in Hamburg geborene Autor dazu im „Burgtheater-Magazin“. „Was die beiden älteren Hörspiele betrifft, die jetzt aufgeführt werden, finde ich das in Ordnung: Es gibt sie ja schon eine Weile, und sie gefallen mir noch immer, auch wenn ich mich von ihnen entfernt habe, jetzt ganz anders schreiben würde. Ob das gutes Theater wird, weiß ich nicht. Aber das wusste ich sonst eigentlich auch nie. Das wird ja dann doch immer auf der Bühne in dem jeweiligen Jetzt entschieden.“

An dieser Entscheidung ist jedenfalls Erzengel Michael beteiligt, der am Tag des Jüngsten Gerichts in den Schwarzwälder Ort Iflingen beordert wird, um mit flammendem Schwert alle Bewohner zu richten. Doch der Ort ist menschenleer und Gottes Plan scheint ins Leere zu gehen. Ähnlich apokalyptisch geht es im Urwald zu, wo der im Rollstuhl sitzende Ameisenforscher Schneling-Göbelitz mit seinem Assistenten einer bisher unbekannten blauen Ameise auf der Spur ist, während offenbar gerade der Atomkrieg ausgebrochen ist. Neben Ameisen werden an dem auf rund 105 Minuten Dauer avisierten Abend auch ein Igel, ein Mauersegler und ein Schwein eine Rolle spielen. Dass die Aufführung Lotz‘ Ideal des „unmöglichen Theaters“ zumindest nahe kommt, ist jedenfalls nicht unmöglich: Jan Bosse, der für den Lotz-Abend die eigentlich geplante Uraufführung der Dramatisierung von Clemens Setz‘ Roman „Indigo“ abgesagt hatte, machte 2017 Thomas Melles Roman „Die Welt im Rücken“ im Akademietheater zum viel bejubelten Theaterereignis.

(S E R V I C E - „In Ewigkeit Ameisen“ von Wolfram Lotz, Regie: Jan Bosse, Bühne: Stephane Laimé, Kostüme: Kathrin Plath, Musik: Arno Kraehahn. Mit Klaus Brömmelmeier, Peter Knaack, Katharina Lorenz, Christiane von Poelnitz und Aenne Schwarz. Uraufführung im Akademietheater, Premiere am 22. März, 19.30 Uhr, Nächste Aufführungen: 23., 26., 30.3. Karten: 01 / 513 1 513, www.burgtheater.at)