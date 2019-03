Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Die Regierung wird die Parteien-Förderung erhöhen

Wien - Die Regierung in Österreich wird die Parteien-Förderung erhöhen. Das haben die Regierungs-Parteien ÖVP und FPÖ beschlossen. Die Parteien sollen jedes Jahr automatisch mehr Geld bekommen. Derzeit ist das nicht so. Außerdem wird die Grenze für die Wahlkampf-Kosten erhöht. Das heißt, dass die Parteien in Wahlkämpfen mehr Geld ausgeben dürfen als bisher. Die neuen Regelungen sollen schon seit dem 1. Jänner 2019 gelten. Die Parteien SPÖ, JETZT und NEOS kritisieren die Pläne der Regierung.

Erklärung: Parteien-Förderung

Die Parteien-Förderung ist eine Unterstützung für die politischen Parteien in Österreich. Als Unterstützung bekommen die Parteien Geld vom Staat. Dieses Geld kommt von den Steuern, die die Menschen in Österreich bezahlen.

Die Regierung wird den Parteien jedes Jahr mehr Geld geben

Wien - Die Regierung in Österreich wird den politischen Parteien jedes Jahr automatisch mehr Geld geben. Das haben die Regierungs-Parteien ÖVP und FPÖ beschlossen. Bis jetzt haben die Parteien in Österreich nicht jedes Jahr mehr Geld bekommen. Außerdem sollen die Parteien mehr Geld für Wahl-Werbung ausgeben dürfen. Die Parteien SPÖ, JETZT und NEOS sind gegen diese Pläne von der Regierung. Sie wollen nicht, dass die Parteien mehr Geld bekommen.

Mehr als 300 Tote durch Zyklon in Mosambik und Simbabwe

Maputo/Beira/Harare - In den afrikanischen Ländern Mosambik und Simbabwe hat es vor 5 Tagen einen sehr starken Zyklon gegeben. Dadurch kam es zu starken Überschwemmungen. Dabei sind bis jetzt über 300 Menschen gestorben. Mehr als 200 Menschen werden noch vermisst. Viele Menschen haben durch die Überschwemmungen ihre Häuser verloren. Viele Menschen müssen lange auf Hilfe warten. Denn für die Helfer ist es wegen der Überschwemmungen schwer, zu den Menschen zu kommen.

Erklärung: Zyklon

Zyklone sind tropische Wirbelstürme. Zyklone bringen sehr viel Regen. Dadurch gibt es dann große Überschwemmungen und Erdrutsche. Zyklone werden auch Taifune oder Hurrikans genannt. Das hängt davon ab, in welcher Region der Welt sie auftreten.

Über 300 Tote durch Zyklon in den Ländern Mosambik und Simbabwe

Maputo/Beira/Harare - In den Ländern Mosambik und Simbabwe in Afrika hat es einen sehr starken Zyklon gegeben. Dadurch gab es starke Überschwemmungen. Dabei sind über 300 Menschen gestorben. Die sehr starken Überschwemmungen zerstörten viele Häuser. Dadurch haben viele Menschen ihr Zuhause verloren. Viele Menschen müssen lange auf Hilfe warten. Denn wegen den Überschwemmungen kommen die Helfer nur schwer zu den Menschen.

Erklärung: Zyklon

Zyklone sind Wirbel-Stürme. Zyklone bringen sehr viel Regen. Dadurch gibt es Überschwemmungen und Erd-Rutsche.

2018 sank die Arbeitslosigkeit in Österreich

Wien - In Österreich sind im Jahr 2018 deutlich weniger Menschen ohne Arbeit gewesen als im Jahr davor. Im Jahr 2018 waren durchschnittlich rund 220.000 Menschen ohne Arbeit. Im Jahr 2017 waren es im Durchschnitt noch 248.000 Menschen. Vor allem über 55 Jahre alte Menschen fanden 2018 wieder leichter Arbeit.

Im Jahr 2018 gab es in Österreich weniger Arbeitslose

Wien - In Österreich sind im Jahr 2018 weniger Menschen ohne Arbeit gewesen als im Jahr 2017. Im Jahr 2018 hatten durchschnittlich rund 220.000 Menschen keine Arbeit. Im Jahr 2017 hatten durchschnittlich noch 248.000 Menschen keine Arbeit. Vor allem viele ältere Menschen fanden im Jahr 2018 leichter eine Arbeit.

Österreicher sind 2 Jahre ihres Lebens im Badezimmer

Wien - Die Österreicher verbringen durchschnittlich 36 Minuten pro Tag im Badezimmer. 18 Minuten brauchen sie in der Früh, 18 Minuten am Abend. Im Laufe ihres Lebens verbringen die Österreicher insgesamt 737 Tage im Badezimmer. Das sind mehr als 2 Jahre ihres Lebens. Frauen brauchen am Abend meistens 5 Minuten länger im Badezimmer als Männer. In der Früh brauchen Frauen aber nur 1 bis 2 Minuten länger als Männer im Badezimmer.

Die Menschen in Österreich sind 2 Jahre von ihrem Leben im Badezimmer

Wien - Die Menschen in Österreich sind jeden Tag im Durchschnitt 36 Minuten im Badezimmer. Sie brauchen 18 Minuten in der Früh und 18 Minuten am Abend. In ihrem Leben sind die Österreicher insgesamt rund 2 Jahre im Badezimmer. Frauen brauchen meistens länger im Badezimmer als Männer. Am Abend brauchen Frauen um 5 Minuten länger als Männer. In der Früh brauchen Frauen nur 1 bis 2 Minuten länger.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++