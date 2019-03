Drogenring in Zell am See gesprengt: Zwei Angeklagte verurteilt

Salzburg/Zell am See (APA) - Im Prozess am Landesgericht Salzburg wegen Suchtgifthandels im Raum Zell am See sind am Mittwochnachmittag zwei von insgesamt neun Angeklagten verurteilt worden. Ein 18-jähriger Pinzgauer erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung, ein 21-jähriger Kroate eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung.

Die beiden unbescholtenen Männer haben sich vor dem Schöffensenat umfassend geständig gezeigt. Sie waren jeweils 14 Tage in Untersuchungshaft. Der 18-Jährige wurde wegen 890 Gramm Marihuana und Drogen-Eigenkonsums schuldig gesprochen, der 21-Jährige wegen 1.150 Gramm Marihuana, fünf Gramm Speed und ein Gramm Kokain. „Die beiden Urteile sind rechtskräftig“, informierte Gerichtssprecher Peter Egger. Das Verfahren gegen die übrigen sieben Angeklagten wird morgen, Donnerstag, fortgesetzt.