US-Indizes kommen im Verlauf leicht zurück, Dow bei minus 0,1 Prozent

New York (APA) - Die Wall Street hat sich am Mittwoch im Verlauf teilweise aus der Verlustzone zurückgekämpft. Anfangs hatten Unsicherheiten um eine baldige Lösung im Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China den Markt deutlich gedämpft. Im Verlauf rückte jedoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in den Vordergrund.

Der Dow Jones Industrial Index verlor zuletzt 0,10 Prozent auf 25.861,38 Einheiten. Der S&P-500 Index legte hingegen um 0,06 Prozent auf 2.834,24 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich gar um 0,30 Prozent auf 7.747,40 Zähler.

Die Fed erhöhte ihren Leitzins im März nicht weiter. Der Offenmarktausschuss der Bank entschied am Mittwoch, die Federal Funds Rate - den Zins, zu dem sich Banken über Nacht Geld leihen - in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent zu belassen. Es werde auch im laufenden Jahr keine weitere Zinserhöhung mehr erwartet, hieß es von den Währungshütern.

Zur Jahreswende hatte die Fed noch zwei Anhebungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Für kommendes Jahr wird eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt.

Damit setzt die Bank ihren vorsichtigen Kurs fort. Notenbankchef Jerome Powell hatte im Jänner erklärt, aufgrund unklarer Konjunkturdaten sei Geduld bei der Geldpolitik angesagt. US-Präsident Donald Trump hatte die Notenbank zuvor mehrmals dazu aufgefordert, keine weiteren Zinserhöhungen vorzunehmen, um die Konjunktur nicht abzuwürgen.

Unter den Einzelwerten stand die Google-Mutter Alphabet im Fokus. Ihre Aktien stiegen um 1,7 Prozent trotz einer weiteren Strafzahlung. Bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst „AdSense for Search“ seien andere Anbieter unzulässigerweise behindert worden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Das Unternehmen müsse daher rund 1,49 Milliarden Euro Strafe zahlen.

Aktien des Paketdienstes FedEx büßten indes zur Wochenmitte um 4,8 Prozent an Kurswert ein. Der Konzern rechne mit einem globalen Konjunkturabschwung, gab er bekannt. Deswegen senkte er seine Gewinnprognosen.

