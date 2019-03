Volleyball: Perg/Schwertberg und Linz/Steg siegten im AVL-Halbfinale

Wien (APA) - Die SG Perg/Schwertberg und ASKÖ Linz/Steg haben in den Auftaktspielen im AVL-Halbfinale der Damen Heimsiege gefeiert. Perg holte mit einem 3:1 gegen Sokol/Post am Mittwoch den ersten Play-off-Sieg in der Vereinsgeschichte überhaupt. Linz/Steg gewann gegen UVC Graz mit 3:0. Die zweiten Duelle der „best of three“-Serien finden am Samstag in Graz bzw. Sonntag in der Wiener Posthalle statt.

Ergebnisse der Damen-Halbfinal-Serien der Austrian Volley League - „best-of-three“, 1. Spiel:

SG Perg/Schwertberg - SG VB NÖ Sokol/Post 3:1 (16,-26,14,17), ASKÖ Linz/Steg - UVC Holding Graz 3:0 (16,15,12)