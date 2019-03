Moskau erbost über Ausschluss von Weltkriegs-Gedenken in Polen

Moskau/Warschau (APA/AFP) - Moskau hat sich verärgert darüber gezeigt, dass Polen den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu den diesjährigen Gedenkfeiern aus Anlass des Weltkriegsbeginns vor 80 Jahren nicht eingeladen hat. In einer Erklärung des russischen Außenministeriums hieß es am Mittwoch, die Regierung habe mit „Fassungslosigkeit“ zur Kenntnis genommen, dass Warschau nur an seine engen Verbündeten aus der Europäischen Union und der NATO-Militärallianz gedacht habe.

Dabei werde unterschlagen, dass die Sowjetunion „fraglos einen entscheidenden Beitrag zur Niederlage des Hitler-Reichs und zur Befreiung Polens von den Nazi-Aggressoren geleistet“ habe.

Der Pressedienst des polnischen Präsidenten Andrzej Duda erklärte, der Schlüssel zu den Einladungen sei „nicht historischer“, sondern „zeitgenössischer“ Natur. An die „dramatischen Ereignisse“ werde Polen zusammen mit den Staaten erinnern, mit denen es heute für den Frieden eng zusammenarbeite - in einer Welt, die auf der „Beachtung des Völkerrechts“ beruhe.

Die Wehrmacht hatte Polen am 1. September 1939 überfallen. Kurt zuvor, im August 1939, hatten die Sowjetunion und Deutschland einen Nichtangriffspakt geschlossen, benannt nach den beiden Außenministern Wjatscheslaw Molotow und Joachim von Ribbentrop (auch bekannt als Hitler-Stalin-Pakt). In einem geheimen Zusatzprotokoll einigte sich beide auf eine Aufteilung Ostmitteleuropas, wobei Ostpolen der sowjetischen Interessensphäre zugesprochen wurde.

Die Sowjetunion griff Polen am 17. September 1939 an und besetzte einen Teil seines Territoriums, bevor die Wehrmacht mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 den Nichtangriffspakt brach.

Moskau verweist darauf, dass die Sowjetunion die Hauptlast des Krieges gegen Hitler-Deutschland trug und der Westen dies gerne vergesse. Geschätzte 27 Millionen Sowjetsoldaten und Zivilisten wurden im Zweiten Weltkrieg getötet.