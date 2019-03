Von Wanderung nicht zurückgekommen: Suchaktion nach Kärntner

Hüttenberg (APA) - Eine groß angelegte Suchaktion nach einem 72-jährigen Pensionisten ist am Mittwochnachmittag in Hüttenberg (Bezirk St. Veit an der Glan) gestartet worden. Laut Polizei hatte der Mann am Vormittag eine Wanderung im Raum Knappenberg unternommen - als er am Nachmittag noch immer nicht zurückgekehrt war, schlug seine Ehefrau Alarm.

An der Suchaktion beteiligten sich die Bergrettung, die Österreichische Rettungshundebrigade, der Samariterbund, mehrere Feuerwehren und die Alpinpolizei. Insgesamt waren 124 Personen, 29 Suchhunde und zwei Hubschrauber waren im Einsatz. Die Suche musste um 21.30 Uhr erfolglos abgebrochen werden, sie sollte aber am Donnerstag fortgesetzt werden.