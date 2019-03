Tokio (APA) - Die Börse in Tokio blieb heute, Donnerstag, feiertagsbedingt geschlossen. Aufgrund des Frühlingsbeginns wird in Japan erst wieder am morgigen Freitag an der Börse gehandelt. Zuletzt hatte der Leitindex Nikkei-225 am Mittwoch mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 21.608,92 Einheiten geschlossen.

