Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag plus 0,12 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel leicht im Plus präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.069,30 Punkten nach 3.065,52 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Zuwachs von 3,78 Punkten bzw. 0,12 Prozent.

In einem gemischten europäischen Börsenumfeld konnte sich der heimische Markt nach einer negativen Handelseröffnung bereits ins Plus vorarbeiten. Der ATX steht in der laufenden Woche damit vor seinem 3. Gewinntag in vier Sitzungen.

Nach Zahlenpräsentation rückte die Vienna Insurance Group (VIG) ins Blickfeld der Akteure. Die VIG steigerte nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr den Vorsteuergewinn um zehn Prozent auf 485,4 Mio. Euro. Der Versicherungskonzern schlägt zudem eine höhere Dividende vor und hat auch die Gewinnprognose für 2020 angehoben. Die VIG-Aktie reagierte mit einem deutlichen Zuwachs von 3,6 Prozent und kletterte damit auf den Spitzenplatz.

Dahinter bauten die Porr-Anteilsscheine einen Zuwachs von 2,6 Prozent. Am 3. Platz verteuerten sich Schoeller-Bleckmann um 0,9 Prozent. Unter den Schwergewichten legten Wienerberger um 0,8 Prozent, sowie OMV und voestalpine um jeweils 0,7 Prozent zu.

Europaweit zeigten sich die Bankentitel in gebremster Verfassung. In Wien verbilligten sich die Papiere von der Erste Group um 0,9 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus von 0,4 Prozent verbuchen. Bawag gaben moderate 0,1 Prozent nach.

Der ATX Prime notierte bei 1.549,31 Zählern und damit um 0,09 Prozent oder 1,4 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 17 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und fünf unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 253.281 (Vortag: 287.365) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 6,54 (8,00) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA119 2019-03-21/10:08