US-Verbündete in Syrien: Kampf um IS-Enklave noch nicht beendet

Deir ez-Zor (Deir al-Zor) (APA/Reuters) - Der Kampf um die letzte Bastion des „Islamischen Staats“ (IS) in Syrien ist nach Angaben von US-Verbündeten in der Region noch nicht beendet. In der Enklave Baghouz werde weiter nach Kämpfern der Extremistenmiliz gesucht, erklärten die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) am Donnerstag.

Damit widersprachen sie einem inzwischen zurückgezogenen Bericht syrischer Kurden, dass bereits das gesamte Gebiet zurückerobert worden und der IS geschlagen sei. Die vollständige Einnahme von Baghouz gilt als das Ende der IS-Herrschaft in der Region. Der IS hatte 2014 weite Teile des Irak sowie Syriens eingenommen und dort ein Kalifat ausgerufen. Heuer Anfang Jänner starteten die SDF eine Offensive auf das letzte IS-Rückzugsgebiet.