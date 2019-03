Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis knapp behauptet

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Mittwochvormittag knapp behauptet gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 68,36 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch notierte der Brent-Future zuletzt bei 68,42 Dollar.

Die Vortagespreisaufschläge konnten die Rohölnotierungen damit weitgehend verteidigen. Zur Wochenmitte hatten die Ölpreise in Reaktion auf einen überraschend deutlichen Rückgang der US-Ölreserven merklich zugelegt. Das amerikanische Energieministerium hatte den stärksten Rückgang seit Juli 2018 gemeldet.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch auf 67,54 Dollar pro Barrel leicht gestiegen. Am Dienstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 67,25 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich etwas höher. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.317,89 Dollar (nach 1.315,48 Dollar am Mittwoch) gehandelt.