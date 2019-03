Beach-Volleyball: WM 2021 an Rom vergeben

Rom (APA) - Die Weltmeisterschaften im Beach-Volleyball im Jahr 2021 finden wie 2011 in Rom statt. Das gab Weltverbandspräsident Ary Graca in Italiens Hauptstadt bekannt. Es werden die neunten Weltmeisterschaften in Europa en suite sein. Seit 2005 ging es im Zweijahres-Rhythmus in Berlin, Gstaad, Stavanger, Rom, Stare Jablonki, den Niederlanden und Wien um WM-Medaillen. Heuer folgt Hamburg (28. Juni-7. Juli).

WM-Austragungsort in Rom wird erneut das Foro Italico sein, quasi als Generalprobe wurde das heurige World-Tour-Finale für 4. bis 8. September dorthin vergeben. Die Österreich-Events auf der World Tour 2019 sind das 1*-Turnier vom 6. bis 10. Juni in Baden sowie das Wien-Major vom 31. Juli bis 4. August auf der Donauinsel. Das nächste bedeutendere World-Tour-Event ist jenes für Damen und Herren vom 24. bis 28. April in Xiamen.