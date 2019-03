Fußgängerin im Bezirk Baden von Pkw angefahren und schwer verletzt

Bad Vöslau (APA) - Eine Fußgängerin ist am Donnerstagvormittag in Bad Vöslau im Bezirk Baden von einem Pkw angefahren worden. Die Frau erlitt dabei schwere Blessuren, teilte das Rote Kreuz in einer Aussendung mit. Nach der Versorgung an Ort und Stelle wurde die Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.