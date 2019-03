China ist auch weiterhin das wichtigste Importland für Deutschland

Wiesbaden (APA/AFP) - Computer, Fernseher, Kühlschränke: Diese Produkte in deutschen Elektronikmärkten stammen vor allem aus China. Die Volksrepublik war 2018 zum vierten Mal in Folge das wichtigste Importland für Deutschland, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Der Wert der Waren made in China betrug demnach 106,3 Mrd. Euro - um 4,4 Prozent mehr als im Jahr davor.

Die wichtigsten deutschen Importgüter aus China waren laut Statistik Datenverarbeitungsgeräte sowie elektrische und optische Erzeugnisse im Wert von knapp 38 Mrd. Euro. Auch elektrische Ausrüstungen wie Batterien, Elektromotoren und Haushaltsgeräte führten deutsche Unternehmen in großer Zahl ein - der Wert betrug laut Statistik 13,5 Mrd. Euro.

In den 80er- und 90er-Jahren kamen vor allem Bekleidung und Textilien aus China nach Deutschland. 1980 lag die Volksrepublik noch auf Rang 35 der wichtigsten Importländer - 1990 schon auf Rang 14. Im Jahr 2000 erreichte China Platz zehn.