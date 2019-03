Neues CD-Labor widmet sich der Darmgesundheit von Nutztieren

Wien (APA) - Innovativen Darmgesundheitskonzepten bei Nutztieren widmet sich ein neues Christian Doppler(CD)-Labor an der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmeduni) Wien. Unter anderem sollen neue Denkansätze für Ernährungskonzepte erarbeitet bzw. natürliche Futterzusätze und rationale Fütterungsstrategien entwickelt werden, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Darmgesundheitsstörungen sind die häufigste Erkrankung bei Nutztieren. Folge sind nicht nur Gesundheitsbeeinträchtigungen von Rind, Schwein und Co, sondern auch Einschränkungen bei der Produktionsleistung. Mit dem neuen CD-Labor soll daher über systematische Untersuchungen Wissen zu den homöostatischen Regulationsmechanismen im Darm aufgebaut werden, so Qendrim Zebeli, Leiter des Labors sowie des Instituts für Tierernährung und Funktionelle Pflanzenstoffe. Untersucht werden unter anderem die Funktionalität des Darmmikrobioms, dessen Dynamik sowie die Interaktionen zwischen Darmmikrobiom und dem Wirtstier in Zusammenhang mit der Darmbarrierefunktion, dem Stoffwechsel und dem Immunsystem auf molekularer Ebene.

Außerdem sollen effizientere Früherkennungsmarker für die Diagnostik entwickelt werden. Damit könnte dann sehr schnell und genau abgeschätzt werden, ob ein Tier gesund ist oder nicht. Ziel ist letztlich dann auch die Entdeckung von Interventionspunkten zur Verbesserung der Darmgesundheit - etwa über Futterzusätze oder Fütterungsstrategien.

In den von der Christian Doppler Gesellschaft (CDG) für jeweils sieben Jahre genehmigten CD-Laboren kooperieren Wissenschafter mit Unternehmen im Bereich anwendungsorientierte Grundlagenforschung. Das Budget kommt dabei jeweils zur Hälfte von der öffentlichen Hand und den Industriepartnern. Unternehmenspartner des neuen CD-Labors ist die BIOMIN GmbH.