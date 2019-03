Wiener Rentenmarkt zu Mittag mit Kursgewinnen

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, zu Mittag mit festerer Tendenz notiert. Die Renditen österreichischer Bundesanleihen gingen über alle beobachteten Laufzeiten hinweg zurück. Im Gegenzug zogen die Kurse an. Auch der richtungsweisende Euro-Bund-Future tendiert im Plus.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürfte den europäischen Anleihenmärkten Rückenwind verliehen haben. Angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten hatte die Fed am Mittwoch keine weiteren Leitzinsanhebungen in Aussicht gestellt. Zur Jahreswende hatte die Notenbank hingegen noch zwei Zinsschritte signalisiert.

Im weiteren Handelsverlauf könnten diverse Konjunkturdaten für Bewegung an den Märkten sorgen. Während in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie konjunkturelle Frühindikatoren veröffentlicht werden, steht in der Eurozone noch das Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

Heute um 12:10 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,76 um 51 Ticks über dem letzten Settlement von 164,25. Das bisherige Tageshoch lag bei 164,84, das Tagestief bei 164,32. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 52 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 331.484 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,12 (zuletzt: 1,16) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,35 (0,38) Prozent, die fünfjährige mit -0,16 (-0,13) Prozent und die zweijährige lag bei -0,51 (-0,50) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 43 (zuletzt: 43) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 42 (41) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 29 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 8 (9) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 108,92 109,20 1,12 43 107,53 Bund 29/02 10 0,75 101,47 101,52 0,35 42 101,04 Bund 24/10 5 0,00 110,11 110,28 -0,16 29 110,03 Bund 21/09 2 3,90 109,99 110,04 -0,51 8 110,03 ~