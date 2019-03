Brexit - Steinmeier: EU muss wieder für andere Themen haben

Brüssel/London/Zagreb (APA/dpa) - Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu einer Überwindung der Selbstblockade der EU durch das Ringen um den Austritt Großbritanniens aufgerufen. „Ich hoffe sehr, dass wir in der Europäischen Union bald in einer Situation sein werden, in der wir uns nicht mehr nur noch um die Frage des Brexits, um die Folgen des Brexits zu kümmern brauchen“, sagte er am Donnerstag in Zagreb.

Europa sei in den vergangenen beiden Jahren vollkommen auf sich selbst, sein Institutionengefüge und die Verhandlungen mit London konzentriert gewesen. Es sei ganz oft einfach nicht genügend Kraft und Substanz da gewesen, um sich den anderen Fragen zu widmen, die den Bevölkerungen am Herzen lägen, kritisierte Steinmeier.

Als Beispiele nannte er unter anderem die Entwicklung von Wirtschaft und Technologie oder die Fragen der Flucht und Migration. „Diese Fragen blieben zu lange ungelöst. Deswegen hoffe ich, dass wir demnächst wieder in einer Situation sein werden, in der Europa beweisen kann, dass es auch in schwierigen Fragen zu Lösungen kommt.“ Der deutsche Bundespräsident war zuvor von der kroatischen Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic begrüßt worden. Beide führten anschließend einen Meinungsaustausch über aktuelle Fragen.