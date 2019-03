Brexit - Grybauskaite: Das Problem ist das Datum der Verlängerung

Brüssel/London (APA) - Die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite hat das von der britischen Premierministerin Theresa May genannte Datum der Brexit-Verlängerung bis Ende Juni als „Problem“ bezeichnet. Grundsätzlich unterstütze sie May, doch bei einer Verlängerung über das Datum der EU-Wahlen im Mai hinaus würde notwendigerweise die Teilnahme der Briten an den Wahlen bedeuten.

„In diesem Fall müssen die Briten Wahlen organisieren“, sagte Grybauskaite Donnerstag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Doch hoffe sie, dass eine Lösung gefunden werden können. Sie selbst sei optimistisch.

Jedenfalls sei ein Rückzug des Austrittsabkommen „nicht am Tisch“. Das Abkommen sei verhandelt. Aber „mein Problem ist das Datum, die EU-Wahlen am 26. Mai“. Grybauskaite schloss auch einen EU-Sondergipfel nächste Woche nicht aus. „Das ist möglich“. Ob die EU den Briten etwas anbieten könne? - Sie könne nur sagen, „ich denke, es hat keinen Sinn, etwas zu geben, wenn wir nicht wissen, was die andere Seite will“.