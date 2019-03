Volleyball: Monzas Buchegger trauert klarerem Sieg über Belgorod nach

Monza (APA) - Österreichs Volleyball-Teamspieler Paul Buchegger greift nach dem nächsten Challenge-Cup-Titel. Nachdem der Oberösterreicher im vergangenen Jahr mit Ravenna im Endspiel-Duell triumphiert hatte, legte sein neues Team Monza am Mittwoch im diesjährigen Final-Hinspiel mit einem Heim-3:2 (27,22,23,32,12) gegen Belgorod vor. Das Rückspiel ist für Mittwoch (17.00 Uhr MEZ) in West-Russland angesetzt.

Der am Mittwoch nicht zum Einsatz gekommene Buchegger - „Eine reine Trainer-Entscheidung“ - weiß, dass der knappe Vorsprung kein Ruhekissen ist. „Auswärts wird es bestimmt nicht leicht, da hätte uns ein 3:1-Sieg schon mehr geholfen“, meinte der ÖVV-Teamspieler zur APA - Austria Presse Agentur. „Wir müssen auswärts sehr gut spielen, um das zu gewinnen.“ Monza hatte in Satz vier Matchbälle auf einen 3:1-Erfolg, die Gäste brachten diesen Durchgang aber mit 34:32 auf ihre Seite.

Hoffnung sollte dem italienischen Team das Semifinal-Duell mit Sporting Lissabon geben, in dem es nach einer 2:3-Heimniederlage auch dank sechs Buchegger-Punkten durch einen 3:0-Auswärtssieg noch mit dem Aufstieg geklappt hat. „Es wird schwierig“, blickte Monza-Coach Fabio Soli voraus. „Um den Titel zu holen, brauchen wir eine überzeugende Leistung.“ Übrigens stehen auch die Monza-Damen im Challenge-Cup-Finale, siegten im ersten Match in Aydin (TUR) 3:0.

In der DenizBank Volley League wiederum beginnen am Samstag (jeweils 19.00 Uhr) in Bleiburg und Zwettl die Semifinalserien (best of five). Titelverteidiger Aich/Dob ist gegen Semifinal-Debütant UVC Ried/Innkreis klarer Favorit, in vier Saison-Duellen holten die Oberösterreicher gegen die Kärntner nur zwei Sätze. Enger dürfte das Aufeinandertreffen von Vizemeister Waldviertel mit Cupsieger UVC Graz werden. Die Steirer führen im Saison-Head-to-Head 3:1. Die Serien dauern zumindest bis 30. März.