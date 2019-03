Kurden durchkämmen erobertes Gebiet in letzter IS-Bastion

Damaskus (APA/dpa) - Nach dem entscheidenden Vormarsch in der letzten IS-Bastion in Syrien durchkämmen kurdische Truppen das eingenommene Gebiet. In dem Ort Baghouz sind sie auf der Suche nach Kämpfern der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS), die sich versteckt haben könnten. Die Befreiung des Ortes werde danach verkündet, erklärte ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Donnerstag.

Die von Kurden angeführten SDF-Truppen hatten am Dienstag ein Zeltlager in Baghouz eingenommen, in dem sich die letzten IS-Anhänger in Gräben und Tunneln auf engstem Raum verschanzt hatten. Zuletzt waren die Jihadisten auf einen schmalen Streifen am Fluss Euphrat zurückgedrängt. Tausende Kämpfer hatten sich zuvor ergeben.

Baghouz ist der letzte Ort, der vom Herrschaftsgebiet des IS in Syrien und im Irak übrig geblieben war. Die SDF müssen beim Durchkämmen langsam vorgehen, weil der IS viele Minen versteckt hat.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch zum wiederholten Male einen baldigen kompletten Sieg über den IS in Aussicht gestellt. „Das Kalifat wird ab heute Abend verschwunden sein“, sagte Trump beim Besuch einer Panzerfabrik in Lima im US-Staat Ohio. Das Kalifat sei eingenommen, „das werdet ihr heute Abend sehen“.