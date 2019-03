Brexit - Rutte will nicht über Deal-Ablehnung in London spekulieren

Brüssel/London (APA) - Verhalten zeigte sich der niederländische Premier Mark Rutte vor Beginn des EU-Gipfels Donnerstag in Brüssel zum Hauptthema Brexit. Er wolle nicht über eine mögliche Ablehnung des Deals im britischen Parlament spekulieren. „Ich will (der britischen Premierministerin Theresa) May helfen, den Vertrag durchs britische Parlament zu bekommen“.

Was passiert, wenn dies nicht möglich ist, beantwortete Rutte damit, dass er „nicht darüber spekulieren möchte, was passiert, wenn das nicht erfolgreich ist“. Aber „der Ball liegt in den Händen des britischen Parlaments“, so Rutte.