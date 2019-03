Salzburger Landesumweltanwaltschaft leitet künftig eine Frau

Salzburg (APA) - Die Landesumweltanwaltschaft Salzburg wird künftig von einer Frau geleitet. Die Juristin und Biologin Gishild Schaufler (41) wurde am Donnerstag von der Salzburger Landesregierung einvernehmlich zur neuen Landesumweltanwältin bestellt. Sie löst damit den langjährigen Landesumweltanwalt Wolfgang Wiener ab, dessen Funktionsperiode im Vorjahr ausgelaufen ist.

Wiener hatte sich erneut beworben und war auch in die engere Auswahl gekommen. Das Rennen machte aber seine Kollegin. Schaufler arbeitet seit Dezember 2013 in der weisungsfreien Landesumweltanwaltschaft für Salzburg. Sie habe mit ihrem Konzept und ihrer umfassenden Qualifikation die gesamte Landesregierung überzeugen können, hieß es in einer Aussendung des Landes-Medienzentrums. Die zweifache Mutter hat in Salzburg das Diplomstudium der Rechtswissenschaften und das Doktoratsstudium Biologie sowie das Masterstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der Universität für Bodenkultur in Wien absolviert.