Formel 1: US-Pilot Correa neuer Entwicklungsfahrer bei Alfa Romeo

Hinwil (APA/sda) - Das Formel-1-Team Alfa Romeo hat den US-Amerikaner Juan Manuel Correa laut Mitteilung vom Donnerstag mit einem Vertrag als Entwicklungsfahrer ausgestattet. Correa erhält damit Einblick in die Abläufe der Arbeiten an Grand-Prix-Wochenenden und im Werk in Hinwil (Schweiz). Als Stammfahrer tritt der 19-Jährige für das Nachwuchsteam von Alfa Romeo in der Formel-2-Meisterschaft an.