US-Börsen zur Eröffnung im Plus

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag kurz nach Handelsbeginn in der Gewinnzone tendiert. Gegen 15.30 Uhr stieg der Dow Jones Industrial trotz magerer Vorgaben aus Europa und Asien um moderate 63,15 Einheiten oder 0,25 Prozent auf 25.808,82 Zähler.

Der breitere S&P-500 Index gewann 7,43 Punkte oder 0,26 Prozent auf 2.831,66 Zähler. Der Nasdaq Composite Index stieg um 32,28 Punkte oder 0,42 Prozent auf 7.761,25 Einheiten.

Weiterhin für Gesprächsstoff sorgen die geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank, die dem Dow am Mittwoch nur kurz Auftrieb verleihen hatten. Die Fed stellt ihre Ende 2015 begonnene geldpolitische Straffung vorerst ein. In diesem Jahr wird sie ihren Leitzins voraussichtlich nicht mehr anheben, im kommenden Jahr allenfalls noch einmal. An der Konjunkturdatenfront wurden am Donnerstag sowohl der Philly-Fed-Index wie auch aktuelle Arbeitsmarktdaten veröffentlicht - beide Indikatoren geben Grund für Optimismus.

Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im März spürbar aufgehellt. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) stieg von minus 4,1 Punkten im Vormonat auf 13,7 Zähler. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist unterdessen in der vergangenen Woche um 9.000 auf 221.000 gefallen und damit stärker als erwartet.

Bei den US-Aktien gab es an der Börse starke Zugewinne bei den Werten aus der Computertechnologiebranche. Die Papiere der Chiphersteller D und Micron stiegen um 3,13 bzw. 6,78 Prozent. Micron hatte mit seinem zweiten Quartal die Erwartungen am Markt übertroffen und geht von einer Erholung im Speicherchip-Markt aus. Dies mildert wiederum die Sorgen wegen einer schwächeren Nachfrage nach Smartphones und nachlassender Investitionen in dem Sektor etwas ab.

Auch anderswo in der Technologiebranche gab es darauf Gewinne: Nvidia und Seagate lagen im Frühhandel jeweils mehr als zweieinhalb Prozent Plus. Im Softwarebereich stiegen Oracle um 1,37 Prozent, Electronic Arts um 2,71 Prozent und Salesforce um 0,75 Prozent.

Die Boeing-Aktie zeigte sich nach den Verlusten der vergangenen Tage weiter mit schwacher Tendenz bei einem Minus von 0,57 Prozent. Nach den Flugzeugabstürzen von Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Todesopfern entwickelt der Hersteller nun eigenen Angaben zufolge einen Software-Patch und entsprechende Installationsprogramme für die Baureihe 737 Max.

Apple-Aktien wurden vorbörslich von mehreren positiven Analystenkommentaren gestützt. Unter anderem hatten Analysten der Citigroup das Preisziel für die Titel deutlich angehoben. Die Aktie zeigte sich im frühen Handel mit plus 2,80 Prozent klar fester.

Aktien des Biotech-Konzern Biogen rasselten an der Technologiebörse Nasdaq mit minus 27 Prozent in den Keller. Das Unternehmen hatte zuvor eine klinische Studie für das Alzheimermedikament aducanumab überraschend beendet. Analysten hatten zuvor dem Medikament hohes Marktpotenzial zugeschrieben.

