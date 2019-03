Rudern: ÖRV ermittelt in Ottensheim Bootsbesetzungen für Heim-WM

Ottensheim (APA) - Für Österreichs Ruder-Asse wird es von Freitag bis Sonntag in Hinblick auf die Ruder-WM vom 25. August bis 1. September in Ottensheim erstmals richtig ernst. Auf der WM-Regattastrecke in Oberösterreich werden in internen Sichtungsrennen die WM-Bootsbesetzungen ermittelt. Diese Entscheidung soll frühzeitig fallen, um bis zum Weltcup in Plowdiw (9.-11.5.) noch ausreichend Vorbereitungszeit zu haben.

Die endgültigen Bootsbesetzungen für die Weltcups und die WM sollen nach Information von ÖRV-Sportdirektor Norbert Lambing noch bis Ende März von den Trainern Carsten Hassing, Fabio Becker und Kurt Traer nach Analysen der Leistungen vom Wochenende fixiert werden.