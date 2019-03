Nationalrat mit Erklärung des Innenminister nach Neuseeland-Terror

Wien (APA) - Die kommende Plenarwoche des Nationalrats bringt unter anderem eine Erklärung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nach dem Terror-Anschlag gegen Muslime in Neuseeland, die am Donnerstagvormittag debattiert wird. Schon am Mittwoch wird das Anti-Raucher-Volksbegehren „Don‘t Smoke“ behandelt.

Der wohl interessanteste Beschluss ist die Erhöhung der Parteienförderung um zwei Prozent. Ferner verliert die Staatsdruckerei ihr Monopol auf Herstellung von Reisepässen. Um drei Monate verlängert wird der Eurofighter-Untersuchungsausschuss.

Die diesjährige Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus wird am Freitag, dem 3. Mai 2019 um 11.00 Uhr im Zeremoniensaal der Hofburg stattfinden. Wie 2018 wird der Gedenktag in Kooperation mit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen veranstaltet. Die Rede hält der Islam-Experte Bassam Tibi. Den Schwerpunkt der Veranstaltung bilden die Präsentation von Fotografien von Zivildienern der KZ-Gedenkstätte sowie die Aufführung der von Studierenden der Universität für Musik und darstellende Kunst der Universität Wien eigens dafür komponierten Musikstücke.