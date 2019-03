Kritik in Kasachstan an Umbenennung der Hauptstadt

Nursultan (Astana) (APA/dpa) - Neben allgemeiner Euphorie stößt die Umbenennung der kasachischen Hauptstadt Astana in Nursultan auch auf Kritik in der ölreichen, autokratisch regierten Ex-Sowjetrepublik. Anhänger und Gegner hätten sich in Astana eine Schlägerei geliefert, meldete die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Donnerstag. Lokalen Medien zufolge sollen etwa 20 Menschen festgenommen worden sein.

Am Mittwoch hatten die beiden Kammern des kasachischen Parlaments beschlossen, dass Astana künftig Nursultan heißen soll - das ist der Vorname des langjährigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew. Er hatte zuvor sein Amt an seinen Vertrauten Kassym-Schomart Tokajew übertragen, der den neuen Namen dann vorschlug.

Solche Ehrbekundungen haben auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion eine lange Tradition. So war etwa auch der Sowjetdiktatur Stalin Namensgeber einer Stadt.

Einer Internet-Petition gegen den neuen Namen schlossen sich bis zum Donnerstag mehr als 37.000 Unterstützer an. Ziel der Initiative sei ein Referendum. In Kasachstan leben mehr als 18 Millionen Menschen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Kazinform veröffentlichte zunächst keine Berichte über Proteste. Stattdessen hieß es: In der Ex-Sowjetrepublik gebe es immer mehr Städte, die Hauptstraßen nach Nasarbajew benennen. Astana heißt auf Kasachisch nur „Hauptstadt“. Sie liegt im Norden des Landes.

Die Regierung versicherte Kazinform zufolge, der Prozess der Umbenennung werde nicht so radikal, wie manche befürchteten. So würden die Schilder nicht von heute auf morgen geändert. Der Markenname Astana, etwa an Gebäuden oder von Vereinen, solle erhalten bleiben.

Zu Sowjetzeiten lag das Machtzentrum der rohstoffreichen zentralasiatischen Republik in Almaty, der bevölkerungsreichsten Stadt im Süden des Landes. Seit 1997 ist Astana die Hauptstadt. Sie wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach umbenannt. Zunächst hieß sie Akmolinsk, ab 1961 Zelinograd, 1992 Akmola und 1998 Astana.

(Alternative Schreibweisen: Kassim-Jomart Tokayev, Nazarbayev)